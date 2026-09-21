Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 21 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,75 quetzales, registrando una disminución del -0,17% respecto al precio de cierre anterior de 8,76 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró una subida del 2,33%, aunque su variación interanual muestra una caída del -2,69%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia negativa. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 20,36%, superando la volatilidad de referencia del 19,96%, lo que indica una situación de inestabilidad en el mercado.