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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 21 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,63 quetzales, sin variación respecto al día anterior, cuando también cerró a 7,63 quetzales, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando un descenso consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en 18,38%, inferior a la volatilidad de referencia del 20,24%, lo que sugiere una fase de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 3,03%, aunque en el contexto interanual presenta una disminución del -0,39%.

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