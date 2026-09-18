Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 18 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,77 quetzales, lo que representa un incremento del 3,22% respecto al precio anterior de 8,49 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,94%, mientras que su evolución interanual muestra un avance del 0,62%.

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El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando una subida tras un periodo de estabilidad. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 31,98%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia del 19,93%, lo que indica un aumento en la inestabilidad de la moneda.