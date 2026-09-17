Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 17 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 8,76 quetzales, lo que representa un aumento del 2,62% respecto al precio anterior de 8,54 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,86%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,55%.

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El euro frente al quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un aumento tras una racha de un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 32%, por encima de la volatilidad de referencia de 19,97%, lo que indica un nivel de inestabilidad en el mercado.