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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 15 de septiembre

La divisa estadounidense ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa una variación del 3,09% en comparación con el precio de cierre anterior de 7,39 quetzales. Fuente: Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal muestra una tendencia positiva tras un día de aumento, reflejando un impulso en el mercado local. La volatilidad actual se sitúa en 33,15%, notablemente superior a la volatilidad de referencia del 20,38%, lo que indica un nivel de inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,91%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,82%.

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