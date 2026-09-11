Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 11 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,85 quetzales, lo que representa un incremento del 2,71% respecto al precio de cierre anterior de 8,62 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un ligero descenso del 0,04%, mientras que su evolución interanual muestra un avance del 1,61%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días frente al quetzal guatemalteco. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,9%, superando notablemente la volatilidad de referencia del 19,8%, lo que sugiere un periodo de inestabilidad en el mercado.