Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 8 de septiembre

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 5,96 reales brasileños, mostrando un aumento del 0,14% respecto al precio de cierre anterior de 5,95 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,16%, mientras que en términos interanuales ha experimentado una caída del 2,85%.

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El euro frente al real brasileño ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, tras una reciente estabilización en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 9,79%, ligeramente por debajo del nivel de referencia del 10,4%, lo que sugiere una fase de relativa estabilidad en el tipo de cambio.