Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 27 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 8,89 quetzales, lo que representa un incremento del 2,17% respecto al precio de cierre anterior de 8,7 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 1,86%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 2,37%.

El euro frente al quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento constante por primera vez en la última semana.

La volatilidad actual se sitúa en 22,9%, superando la volatilidad de referencia del 20,37%, lo que indica un período de mayor inestabilidad en el mercado de divisas.