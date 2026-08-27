Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 27 de agosto

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó a 7,63 quetzales, experimentando un incremento del 2,37% respecto al precio de cierre anterior de 7,45 quetzales. Dow Jones

El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, con un incremento notable en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se encuentra en 23,77%, superior a la volatilidad de referencia del 20,33%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 2,17%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,83%.