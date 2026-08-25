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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 25 de agosto

La divisa estadounidense experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,02% respecto al precio de cierre anterior de 7,47 quetzales.Fuente: Dow Jones

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento continuo durante una sesión. La volatilidad actual se sitúa en 22,43%, superando la volatilidad de referencia del 20,39%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,2%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 0,48%.

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