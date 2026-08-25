Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 25 de agosto

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,38 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, lo que representa una variación porcentual de -0,08% respecto al cierre anterior. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense ha experimentado un avance del 0,18%, mientras que su evolución interanual muestra una bajada del -1,91%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en el último día, continuando su descenso. La volatilidad actual del 4,98% supera la volatilidad de referencia del 3,95%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado cambiario.

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