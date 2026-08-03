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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 3 de agosto

El dólar experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,4 dólares canadienses, manteniéndose estable respecto al cierre anterior, también de 1,4, con una ligera variación positiva del 0,25% en comparación con la sesión previa, según *Dow Jones*.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,45%, mientras que su variación interanual se mantuvo en un leve avance del 0,05%.

El tipo de cambio del dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en el último día, marcando un avance después de varios días de estabilidad. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en un 3,39%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 3,99%, lo que indica una mayor estabilidad en el mercado reciente.

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