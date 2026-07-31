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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 31 de julio

La divisa estadounidense experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,31% respecto al precio de 7,45 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, consolidándose por segundo día consecutivo frente al quetzal. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,15%, superando la volatilidad de referencia del 20,2%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un ligero descenso del -0,01%, mientras que su evolución interanual muestra un avance del 1,82%.

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