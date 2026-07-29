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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 29 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura del día, el euro cotiza a 5,83 reales brasileños, lo que representa una variación del 0,11% en relación con el cierre anterior de 5,82 reales, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,93%, aunque en términos interanuales ha experimentado una caída del 6,19%.

El euro ha presentado una tendencia positiva durante los últimos tres días en su cotización contra el real brasileño, indicando un fortalecimiento de la moneda europea en este período. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 5,36%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 10,77%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado.

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