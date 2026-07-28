Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 28 de julio

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 5,83 reales brasileños, lo que refleja un incremento del 0,76% en comparación con el precio de cierre anterior de 5,78 reales brasileños. Fuente: Dow Jones.

El euro experimentó un avance del 0,52% en la última semana, aunque mantiene una caída interanual del -6,64%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al real brasileño durante los últimos dos días. La volatilidad actual se sitúa en 6,4%, lo que representa una estabilidad en comparación con la volatilidad de referencia del 10,79%.