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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 27 de julio

La moneda europea ha registrado una leve alza respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 5,78 reales brasileños, manteniéndose estable con una variación porcentual de 0,01% en comparación con el cierre anterior, que también fue de 5,78 reales; según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,64%, mientras que su variación interanual se sitúa en un -7,53%.

El euro se ha fortalecido frente al real brasileño, marcando una tendencia positiva durante el último día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 4,56%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 10,78%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario.

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