Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 27 de julio

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa una caída del -0,09% en comparación con el precio de cierre anterior de 7,63 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,19%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,74%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con un deterioro destacado en su valor. La volatilidad actual del 12,19% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 20,26%, lo que sugiere una fase de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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