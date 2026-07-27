Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 27 de julio

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,41 dólares canadienses, manteniéndose estable respecto al precio de cierre anterior de 1,41, con una variación porcentual del 0,12% en comparación con la sesión previa. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un ligero descenso del 0,06%, mientras que en términos interanuales ha registrado un avance del 1,13%.

El dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un incremento por primer día consecutivo. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en un 2,16%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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