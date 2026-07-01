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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 1 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el tipo de cambio del dólar estadounidense se sitúa en 7,62 quetzales, marcando un incremento del 2,44% respecto al cierre previo de 7,44 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,31%, aunque su evolución interanual muestra una disminución del 0,46%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal muestra una tendencia positiva tras un día consecutivo de aumentos. La volatilidad actual del 26,21% supera notablemente la volatilidad de referencia del 20,33%, lo que indica un escenario de inestabilidad en el mercado cambiario.

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