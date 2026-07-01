Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 1 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 5,91 reales brasileños, marcando una leve disminución del -0,04% respecto al precio anterior de 5,92 reales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance de 0,14, aunque su desempeño interanual muestra una bajada del -6,37%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro al real brasileño ha mostrado una tendencia negativa, consolidándose este comportamiento tras un día consecutivo de caída. Con una volatilidad actual del 4,2%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 10,94%, el mercado se encuentra en un periodo de estabilidad.

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