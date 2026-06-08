Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 8 de junio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 8,79 quetzales, lo que representa una variación del 0,2% respecto al precio de cierre anterior de 8,77 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 1,5%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,86%.

El tipo de cambio del euro al quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento de la moneda europea. La volatilidad actual del euro frente al quetzal es del 8,93%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 20,17%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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