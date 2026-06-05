Clima en Houston: temperatura y probabilidad de lluvia para este 5 de junio

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y averiguar el pronóstico del clima para este viernes 5 de junio en Houston.

La probabilidad de lluvia para este viernes en Houston es de 98% durante el día y del 88% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 89% en el transcurso del día y del 70% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 29 grados y un mínimo de 24 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 3.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 24 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Houston (Imagen ilustrativa Infobae)

Houston es una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, ubicada al sur de Texas cerca de la costa del Golfo de México.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, lo que significa que es cálido todo el año, con una pequeña estación seca y una predominantemente temporada de precipitaciones.

Las temperaturas más cálidas se hacen presentes entre agosto y septiembre, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima helado predomina.

En tanto, el mes con más lluvias regularmente es en junio o en octubre.

(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos presume de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

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El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.