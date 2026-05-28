Cuántos millones ganaron y perdieron los 10 hombres más ricos del planeta

El dinero nunca se detiene y sus fortunas tampoco (Composición fotográfica infobae)

Quién despertó más rico que ayer y quién perdió una fortuna mientras dormía, el listado de los millonarios más ricos del planeta se modificó y las cifras no dejan de sorprender.

Variaciones abruptas, subidas imprevistas y caídas millonarias revelan lo rápido que se mueve el dinero a ese nivel.

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El dinero se movió, el ranking también. Aquí los nombres y cifras que marcaron la jornada.

Quién ganó y quién perdió hoy en el mundo de los magnates

Elon Musk.

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Su fortuna: $833.1B.

Cuánto cambió: 0.7%.

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Valor del cambio: $5.4B.

Larry Page.

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Su fortuna: $315.9B.

Cuánto cambió: 1.4%.

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Valor del cambio: $4.4B.

Sergey Brin.

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Su fortuna: $291.3B.

Cuánto cambió: 1.4%.

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Valor del cambio: $4.1B.

Jeff Bezos.

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Su fortuna: $272.5B.

Cuánto cambió: -0.3%.

Valor del cambio: $908.7M.

Mark Zuckerberg es uno de los constantes en este ranking (Reuters)

Larry Ellison.

Su fortuna: $240.9B.

Cuánto cambió: 0.5%.

Valor del cambio: $1.3B.

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $210.1B.

Cuánto cambió: 0.3%.

Valor del cambio: $705.3M.

Michael Dell.

Su fortuna: $205.8B.

Cuánto cambió: 2.2%.

Valor del cambio: $4.4B.

Jensen Huang.

Su fortuna: $185.6B.

Cuánto cambió: -0.2%.

Valor del cambio: $399.8M.

Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $145.9B.

Cuánto cambió: -0.7%.

Valor del cambio: $957.8M.

Warren Buffett.

Su fortuna: $143.0B.

Cuánto cambió: -0.6%.

Valor del cambio: $813M.

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición 2025 del listado anual de Forbes registra un récord de 3.028 multimillonarios en el mundo, lo que no solamente significó que por primera vez el acumulado rebasara la barrera de los tres mil millones sino que también llegaron a la lista nuevos nombres que marcan el inicio de un relevo en el mundo del dinero global.

Los millonarios en el deporte

El deporte también aporta figuras al club de los milmillonarios: Michael Jordan encabeza la lista con 3.500 millones de dólares gracias a su histórica alianza con Nike (Air Jordan) y la venta de los Charlotte Hornets de la NBA.

Le sigue Magic Johnson (1.500 millones de dólares), quien transformó su legado como jugador en una sólida carrera empresarial en bienes raíces, medios y deporte profesional. Tiger Woods (1.400 millones de dólares) mantiene su posición entre los atletas más rentables del mundo gracias a contratos de patrocinio, torneos ganados y su propia firma de diseño de campos de golf.

LeBron James (1.300 millones de dólares) continúa activo en la NBA mientras expande su influencia como hombre de negocios con inversiones en cine, tecnología y franquicias deportivas.

Cuáles son los sectores con más multimillonarios

Por sectores, la tecnología lidera con 46 nuevos multimillonarios, entre ellos Hao Tang (4.300 millones de dólares) por su inversión en AppLovin y Ben Lamm (3.700 millones de dólares), fundador de Colossal Biosciences.

La firma de inteligencia artificial Anthropic también propició la entrada de Dario Amodei y sus seis cofundadores. El sector financiero ocupa el segundo lugar, con 41 nuevos nombres, incluidos el criptoempresario Justin Sun y el inversor Michael Dorrell, ambos con 8.500 millones de dólares.

El sector salud completa el podio, con 40 nuevos multimillonarios, muchos de ellos herederos de gigantes farmacéuticos.

Por generaciones, el último análisis sobre riqueza global de UBS muestra que los nacidos después de 1981 (millennials) tienen una mayor proporción de activos en bienes duraderos y bienes raíces y menor exposición a mercados financieros, en comparación con generaciones anteriores.

Los Baby Boomers (1946-1964) concentran la mayor parte de la riqueza neta (más de 83 billones de dólares), casi el doble que la Generación X y mucho más que los millennials o la generación silenciosa (nacidos antes de 1946).