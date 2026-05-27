Clima en Houston: temperatura y probabilidad de lluvia para este 27 de mayo

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son ejercicios que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco certeros.

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Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Houston para este miércoles 27 de mayo:

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En Houston se pronostica una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 99% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

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En el mismo sentido, la nubosidad será del 89% en el transcurso del día y del 76% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 20 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 3.

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La predicción del clima en Houston (Imagen ilustrativa Infobae)

Houston es una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, ubicada al sur de Texas cerca de la costa del Golfo de México.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, registra altas temperaturas todo el año, con una estación seca corta y una predominantemente temporada de lluvias.

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Las temperaturas más calientes se sienten entre agosto y septiembre, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima helado predomina.

En tanto, el mes con más lluvias regularmente es en junio o en octubre.

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(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos presume de una enorme variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

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En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se vuelven tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

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Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.