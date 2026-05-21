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Clima en República Dominicana: temperatura y probabilidad de lluvia para Puerto Plata este 22 de mayo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

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La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este viernes 22 de mayo?, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Puerto Plata.

La probabilidad de precipitaciones para este viernes en Puerto Plata es de 80% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

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En tanto, la nubosidad será del 73% en el transcurso del día y del 28% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 32 grados y un mínimo de 23 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé alcanzarán un nivel de hasta 11.

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Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 41 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Puerto Plata (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Puerto Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

Puerto Plata es una de las ciudades más pobladas de República Dominicana, parte de la provincia con el mismo nombre, ubicada en la costa norte del país centroamericano.

En esta ciudad, como en la mayor parte del país caribeño, el clima es tropical.

Los meses con mayor sequía van de junio a agosto, el resto del año las lluvias son más constantes, siendo octubre y noviembre el bimestre que más precipitaciones se registran.

(EFE)
(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser un país del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

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