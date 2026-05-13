Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 13 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 5,78 reales brasileños, lo que representa un incremento del 0,15% respecto al precio de cierre anterior de 5,77 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,19%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 10,89%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al real brasileño en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,61%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 11,19%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.