Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 12 de mayo

En la apertura del día, el euro se cotiza a 5,75 reales brasileños, lo que representa una disminución del -0,53% en comparación con el precio de cierre anterior de 5,78 reales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,36%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 11,91%.

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El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua durante un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 8,41%, por debajo de la volatilidad de referencia del 11,22%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.