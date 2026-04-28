Dólar hoy en Brasil: cotización de cierre del 28 de abril

En la pasada jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 4,98 reales brasileños en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,01% comparado con la cifra de la jornada previa de 4,98 brasileños, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un incremento 0,61%; por contra en el último año acumula aún un descenso del 9,98%.

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En relación a jornadas anteriores, encadenó dos sesiones sucesivas en valores positivos. La cifra de la volatilidad es inferior a los números logrados para el último año (11,43%), presentándose como un valor con menos variaciones de lo que indica la tendencia general en este momento.

El panorama del dólar en Brasil para 2026

El real brasileño mantendrá una tendencia estable con ligera depreciación frente al dólar en 2026, según la proyección de UBS. El informe prevé un tipo de cambio de 5,40 reales por dólar en el primer trimestre y una cotización de 5,50 en el resto del año. Esta previsión se basa en la combinación de presiones internas y externas sobre la moneda brasileña.

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En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará un ciclo de reducción de tasas, lo que aliviaría parte de la presión sobre monedas emergentes. Además, el entorno global muestra señales de crecimiento y precios favorables de materias primas, un aspecto positivo para Brasil como exportador.

Sin embargo, el atractivo del “carry trade” —diferencial de tasas entre Brasil y Estados Unidos— podría verse afectado por el inicio de recortes de tasas del Banco Central do Brasil, que llevaría la tasa SELIC a alrededor de 12,5% a finales de 2026.

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A nivel interno, el informe destaca el aumento del déficit fiscal a 8,5% del PIB y una deuda pública cercana al 80%, factores que elevan la percepción de riesgo y limitan la entrada de capital extranjero. El déficit en cuenta corriente sube a 3,6% del PIB, presionando aún más la balanza de pagos.