Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 22 de abril

El dólar estadounidense se cotiza al inicio de operaciones a 7,64 quetzales en promedio, de manera que supuso un cambio del 2,18% comparado con la cifra de la sesión previa, cuando cerró con 7,47 quetzales, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un ascenso 2,16%, de modo que en términos interanuales aún mantiene un incremento del 1,63%.

En relación a jornadas anteriores, interrumpe con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. La cifra de la volatilidad es superior a la acumulada en el último año, por lo tanto presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.