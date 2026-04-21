Precio del dólar sube hoy en República Dominicana: así cotiza al cierre del 21 de abril de 2026

Consulta cuál fue el cierre del tipo de cambio hoy martes 21 de abril en República Dominicana. (EFE/Sebastiao Moreira/Archivo)

En la última sesión, el dólar estadounidense cerró este martes 21 de abril en 59,56 pesos dominicanos en promedio, lo que representó una variación marginal de 0,07% frente a los 59,52 pesos de la jornada previa, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Durante la jornada, la divisa norteamericana mantuvo un sesgo positivo en los mercados internacionales, puesto que, medida a través del índice DXY, permaneció en terreno favorable y alcanzó un máximo intradía de 98,30 puntos.

En paralelo, el Grupo Financiero Monex reportó que el petróleo Brent retrocedió y el oro perdió terreno, reflejando una menor demanda por activos refugio, mientras el billete verde mostró un leve fortalecimiento y los bonos registraron movimientos acotados.

En una perspectiva más amplia, la divisa acumula un avance de 0,78% en los últimos siete días; sin embargo, en el balance anual aún registra una caída de 0,65% frente al peso dominicano.

El comportamiento reciente del tipo de cambio, además, cambió de dirección respecto a la sesión anterior, cuando había caído 1,34%, sin lograr consolidar una tendencia definida en el corto plazo.

A ello se suma una volatilidad semanal ligeramente superior a la registrada en el último año, lo que posiciona al tipo de cambio en un periodo de fluctuaciones más pronunciadas de lo habitual.

Perspectivas económicas para 2026 en República Dominicana

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

República Dominicana se prepara para 2026 con un panorama económico y político alentador, según un informe de la firma global UBS Financial Services. El documento destaca una aceleración del crecimiento real del PIB hacia el 4% en dicho año, impulsada por tasas de interés más bajas y un entorno internacional más favorable. Se proyecta que la estabilidad política y las políticas pro-mercado seguirán respaldando el dinamismo económico del país.

Para 2026, UBS anticipa que la reducción de las tasas de interés liberará demanda interna y estimulará la inversión, mientras que un entorno externo más estable favorecerá la recuperación del turismo. El informe considera que un estímulo fiscal focalizado contribuirá a robustecer la actividad económica a lo largo del año.

En materia fiscal, el gobierno dominicano ha adoptado un enfoque activo para contrarrestar el crecimiento moderado. El Congreso aprobó un presupuesto suplementario que eleva el gasto de capital en 0,4% del PIB para 2025, ampliando el déficit global al 3,5% del PIB. Para 2026, el Ministerio de Hacienda apunta a un déficit fiscal global de 3,2% del PIB y un superávit primario de 0,5%.

Entre los factores más influyentes en la evolución del tipo de cambio, destacan las decisiones de política monetaria tanto del Banco Central de la República Dominicana como de la Reserva Federal de Estados Unidos, la demanda interna de dólares vinculada a las importaciones y el comportamiento de la economía local, así como el esperado fortalecimiento global del dólar estadounidense hacia el cierre de 2026, dentro de un escenario de depreciación controlada.

El Banco Central estima que el tipo de cambio alcanzará aproximadamente $66.35 en septiembre de 2026 y cerca de $69.15 un año después, anticipando una tendencia de depreciación continua.

El análisis destaca que la deuda pública bruta se mantendría estable en torno al 58% del PIB durante los próximos 12 a 18 meses a partir de noviembre del año pasado, siempre que no se produzcan eventos macroeconómicos inesperados.

UBS señala que los sólidos superávits provenientes de exportaciones de servicios y remesas compensarán los déficits de las cuentas de ingresos y comercio de mercancías, proyectando que el déficit por cuenta corriente rondará el 2-2,5% del PIB a finales de 2025 y 2026.

La inversión extranjera directa neta se estima cerca de 3,5%–4,0% del PIB, con el turismo, el comercio, la industria, la energía y el sector inmobiliario como áreas clave. Esta inversión sería suficiente para cubrir la brecha externa, según datos del Banco Central de la República Dominicana citados por UBS Financial Services.

Finalmente, el informe proporcionado por la firma de servicios financieros advierte sobre riesgos relacionados con eventos climáticos adversos y desafíos de gobernabilidad, comunes en mercados emergentes, aunque mantiene una visión optimista respecto a los indicadores económicos del país para 2026.