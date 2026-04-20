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Euro hoy en México: cotización de apertura del 20 de abril

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Euro hoy en México: cotización de apertura del 20 de abril
Euro hoy en México: cotización de apertura del 20 de abril

El euro se negocia al arranque de sesiones a 20,39 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,19% frente al valor de la jornada previa, cuando cerró con 20,35 pesos, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro acumula un ascenso 0,23%; aunque en términos interanuales aún conserva un descenso del 7,73%.

Analizando este dato con el de días anteriores, suma dos jornadas seguidas de números positivos. La volatilidad referente a estos siete días presenta un balance visiblemente inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, mostrándose como un valor con menos variaciones de lo previsible en estas fechas.

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