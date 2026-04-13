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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 13 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 13 de abril
Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 13 de abril

El euro cotizó al cierre a 8,98 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,65% comparado con el dato de la jornada anterior de 8,93 quetzales, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro anota un incremento 4,36% y en términos interanuales acumula aún una subida del 1,37%.

Con respecto a fechas anteriores, encadenó tres sesiones sucesivas de números positivos. La volatilidad de esta semana es inferior a los datos conseguidos para el último año (19,64%), de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en este contexto.

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