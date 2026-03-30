Apertura del AEX neerlandés este 30 de marzo

Apertura de operaciones continuista para el AEX, que comienza rueda bursátil del lunes 30 de marzo con una variación del 0,09%, hasta los 959,38 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a jornadas pasadas, el índice suma tres sesiones sucesivas cayendo.
En referencia a la rentabilidad de la última semana, el AEX marca una bajada 0,76%; por el contrario desde hace un año aún conserva un incremento del 6,42%. El AEX se sitúa un 6,86% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.030,06 puntos)