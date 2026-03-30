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Apertura del AEX neerlandés este 30 de marzo

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de operaciones continuista para el AEX, que comienza rueda bursátil del lunes 30 de marzo con una variación del 0,09%, hasta los 959,38 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a jornadas pasadas, el índice suma tres sesiones sucesivas cayendo.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el AEX marca una bajada 0,76%; por el contrario desde hace un año aún conserva un incremento del 6,42%. El AEX se sitúa un 6,86% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.030,06 puntos)

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