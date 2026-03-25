Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: al alza tras el cierre de operaciones este 25 de marzo

Jornada en positivo para el Taiwan Weighted, que terminó la jornada financiera del miércoles 25 de marzo con notables incrementos del 2,54%, hasta los 33.439,11 puntos. El índice marcó un máximo de 33.705,75 puntos y la cifra mínima de 32.725,27 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,91%.
Teniendo en cuenta la última semana, el Taiwan Weighted anota un descenso del 2,65%. El Taiwan Weighted se sitúa un 5,58% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 13,93% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).