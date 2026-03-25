Noticias

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: al alza tras el cierre de operaciones este 25 de marzo

Cierre de operaciones Taiwan Weighted: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en positivo para el Taiwan Weighted, que terminó la jornada financiera del miércoles 25 de marzo con notables incrementos del 2,54%, hasta los 33.439,11 puntos. El índice marcó un máximo de 33.705,75 puntos y la cifra mínima de 32.725,27 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,91%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Taiwan Weighted anota un descenso del 2,65%. El Taiwan Weighted se sitúa un 5,58% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 13,93% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Taiwán

Últimas Noticias

Santoral de hoy: cuáles son los onomásticos que se festejan este jueves 26 de marzo

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser rememorados

Santoral de hoy: cuáles son

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce

Pronóstico del clima en Valencia para antes de salir de casa este 25 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Valencia

Apertura Nifty 50: mercado de la India comienza al alza este 25 de marzo

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura Nifty 50: mercado de

BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 25 de marzo

Apertura de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

BSE Sensex 30 abrió con