Las películas de Prime Video en España para engancharse este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Prime Video. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el top de las películas más reproducidas en Prime Video España al corte de este domingo 22 de marzo.

Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no puedes dejar pasar.

Este listado se ha vuelto un buen termómetro del tipo de películas que impactan en el consumidor nacional.

Ranking de películas más vistas en Prime Video en España

1. Zeta

Cuatro ex-oficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El CNI descubre que todos participaron hace 35 años en la oculta “Operación Ciénaga”, que ocurrió en Colombia y donde un quinto oficial de inteligencia el único que ha escapado de los asesinos estuvo implicado. Encontrarle será el primer objetivo para el CNI, que pone al frente de la misión a su mejor miembro: Zeta.

2. Hidden Murder

3. Drácula de Bram Stoker

Antes de convertirse en vampiro, el conde Drácula era el príncipe Vlad, quien tras conocer la muerte de su prometida, vendió su alma al diablo. Cuatro siglos después, en Londres, encuentra a Mina, reencarnación de su amor perdido.

4. El engaño (The Bluff)

Una pirata retirada que vive tranquilamente en una remota isla debe enfrentarse a su pasado y usar sus habilidades letales para salvar a su familia de un implacable asedio cuando su antiguo capitán aparece para vengarse de ella.

5. En los márgenes

Un día en la vida de Azucena, a quien se le acaba el tiempo para evitar que ella y su familia sean desahuciados; Rafael, un abogado que se propone reunir a una madre con su hija; y Teodora, una anciana enferma que busca a su hijo, del que ha estado largo tiempo alejada, antes de que sea demasiado tarde.

6. El quarterback y yo (Sidelined: The QB and Me)

Cuando Dallas, una joven y ambiciosa bailarina que sueña con escapar de su pueblo, conoce al quarterback y estrella del equipo, las chispas saltan y la tensión aumenta. Decidida a conseguir una codiciada beca para estudiar danza en una prestigiosa escuela de baile, ella se centra en su futuro, mientras que él se enfrenta a sus propias incertidumbres tras la universidad. A pesar de su innegable química, sus ambiciones enfrentadas y la inminente separación les obligan a enfrentarse a la pregunta más difícil de todas: ¿puede sobrevivir el amor cuando el futuro parece decidido a separarlos?

7. SpaceTime

8. Sombras del pasado (Sleeping Dogs)

Después de someterse a un tratamiento de vanguardia para el Alzheimer, un ex detective de homicidios vuelve a examinar un caso de hace una década que involucra el brutal asesinato de un profesor universitario y es como si estuviera investigando el caso por primera vez.

9. Me has robado el corazón

10. The Engineer

Mientras Israel se ve sacudido por una serie de atentados terroristas, la hija de un senador estadounidense muere en una sangrienta explosión. Ahora, el ex agente del Mossad, Etan, debe liderar un equipo encubierto de élite de agentes y mercenarios para encontrar al hombre responsable: el esquivo "Ingeniero". ¿Podrán encontrar y destruir al loco antes de que se pierdan más vidas inocentes?

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué más saber sobre Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (The Verge)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratuitos y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.