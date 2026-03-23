Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple México hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público mexicano.

Las canciones favoritas del momento

1. dopamina

Peso Pluma y Tito Double P

dopamina, interpretado por Peso Pluma y Tito Double P, sigue en el primer lugar de la lista.

2. daño

Peso Pluma y Tito Double P

Lo más nuevo de Peso Pluma y Tito Double P, daño, entra directamente al segundo lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. chiclona

Peso Pluma, Tito Double P y LENCHO

chiclona de Peso Pluma, Tito Double P y LENCHO se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la tercera posición.

4. TU SANCHO

Fuerza Regida

El sencillo más reciente de Fuerza Regida ya se vislumbra como un nuevo clásico. TU SANCHO entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. 7-3

Peso Pluma y Tito Double P

El nuevo éxito de Peso Pluma y Tito Double P sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 5, tras subir del 6 en el que se encontraba ayer.

6. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Fuerza Regida. Quizás por esto es que Marlboro Rojo debuta en el ranking directamente en el sexto lugar.

7. Vete

Bad Bunny

Vete de Bad Bunny se vende como pan caliente. Pasa del puesto 8 de ayer al 7 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

8. gervonta

Peso Pluma

Cosechar éxitos es sinónimo de Peso Pluma. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada gervonta, debute en la octava posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. EXCESOS

Fuerza Regida

En noveno lugar, continúa EXCESOS de Fuerza Regida.

10. 4x4

Omar Camacho, Victor Mendivil, Angel Almaguer y $HUPE

4x4 de Omar Camacho, Victor Mendivil, Angel Almaguer y $HUPE se mantiene en décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.