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OMX Stockholm 30 pierde terreno al inicio de la jornada de este 19 de marzo

Inicio de sesión OMXS 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el OMXS 30, que empieza la jornada en los mercados del jueves 19 de marzo con fuertes caídas del 1,75%, hasta los 2.962,44 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de jornadas previas, el selectivo acumula tres sesiones sucesivas en negativo.

En los últimos siete días, el OMXS 30 anota un descenso 3,29%; por el contrario desde hace un año acumula aún un incremento del 10,44%. El OMXS 30 se sitúa un 8,08% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 2,82% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.881,19 puntos).

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