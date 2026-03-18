Apertura del mercado de Hong Kong este 18 de marzo

Apertura de sesión bursátil sin cambios para el Hang Seng (Hong Kong), que comienza la sesión bursátil del miércoles 18 de marzo con una variación del 0%, hasta los 25.867,95 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con días pasados, el indicador pone el fin a dos jornadas de racha.
En relación a la rentabilidad de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) registra una bajada del 0,12%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 7,51% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 2,45% por encima de su valoración mínima del año en curso (25.249,48 puntos).