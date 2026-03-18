Noticias

Apertura del mercado de Hong Kong este 18 de marzo

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión bursátil sin cambios para el Hang Seng (Hong Kong), que comienza la sesión bursátil del miércoles 18 de marzo con una variación del 0%, hasta los 25.867,95 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con días pasados, el indicador pone el fin a dos jornadas de racha.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) registra una bajada del 0,12%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 7,51% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.968,09 puntos) y un 2,45% por encima de su valoración mínima del año en curso (25.249,48 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Hong Kong

Últimas Noticias

Valor del euro en Perú este 17 de marzo (de EUR a PEN)

Se registró una caída en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor del euro en Perú

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 3,1% este 18 de marzo

Apertura de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted

Resultados del Loto Clásico de Chile 5400: números ganadores de este martes 17 de marzo

Esta popular lotería chilena se celebra tres veces a la semana, todos los martes, jueves y domingo

Resultados del Loto Clásico de

Pronóstico del clima para mañana en Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es esencial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Pronóstico del clima para mañana

Clima en San Antonio: la predicción del tiempo de mañana

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Clima en San Antonio: la