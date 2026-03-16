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Índice BIST 100 este 16 de marzo: pierde 1,51% durante la apertura de operaciones

Inicio de sesión BIST 100: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el BIST 100, que empieza la jornada en los mercados del lunes 16 de marzo con bajadas del 1,51%, hasta los 13.085,30 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de jornadas anteriores, el índice pone freno a tres sesiones consecutivas con tendencia positiva.

Si consideramos los datos de la última semana, el BIST 100 marca un ascenso 2,29% y desde hace un año mantiene aún un incremento del 20,71%. El BIST 100 se sitúa un 8,75% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 16,19% por encima de su valoración mínima del año en curso (11.261,50 puntos).

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