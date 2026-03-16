Índice BIST 100 este 16 de marzo: pierde 1,51% durante la apertura de operaciones

Día adverso para el BIST 100, que empieza la jornada en los mercados del lunes 16 de marzo con bajadas del 1,51%, hasta los 13.085,30 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de jornadas anteriores, el índice pone freno a tres sesiones consecutivas con tendencia positiva.
Si consideramos los datos de la última semana, el BIST 100 marca un ascenso 2,29% y desde hace un año mantiene aún un incremento del 20,71%. El BIST 100 se sitúa un 8,75% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 16,19% por encima de su valoración mínima del año en curso (11.261,50 puntos).