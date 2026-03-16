Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple México hoy

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. dopamina

Peso Pluma y Tito Double P

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Peso Pluma y Tito Double P. Quizás por esto es que dopamina debuta en el ranking directamente en el primer puesto.

2. daño

Peso Pluma y Tito Double P

Esta rolade Peso Pluma y Tito Double P está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 2. Ayer se encontraba en el sitio número 3, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

3. chiclona

Peso Pluma, Tito Double P y LENCHO

chiclona de Peso Pluma, Tito Double P y LENCHO va en descenso: ya llega al tercer lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 2.

4. TU SANCHO

Fuerza Regida

En cuarto lugar, continúa esta canción de Fuerza Regida.

5. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Lo más nuevo de Fuerza Regida, Marlboro Rojo, entra directamente a la quinta posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

6. 7-3

Peso Pluma y Tito Double P

7-3 se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Peso Pluma y Tito Double P está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

7. Vete

Bad Bunny

Vete, interpretado por Bad Bunny, se mantiene en el séptimo lugar de la lista.

8. EXCESOS

Fuerza Regida

Cosechar éxitos es sinónimo de Fuerza Regida. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada EXCESOS, debute en la octava posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. gervonta

Peso Pluma

gervonta de Peso Pluma se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la novena posición.

10. 4x4

Omar Camacho, Victor Mendivil, Angel Almaguer y $HUPE

El sencillo más reciente de Omar Camacho, Victor Mendivil, Angel Almaguer y $HUPE ya se vislumbra como un nuevo clásico. 4x4 entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ganancias a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (EFE/Mónica Davey)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado mundial. Durante 2024, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.