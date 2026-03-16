Apertura del principal índice de la Bolsa de Viena este 16 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el ATX, que comienza la sesión del lunes 16 de marzo con una variación del 0,05%, hasta los 5.260,66 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a fechas pasadas, el selectivo acumula cuatro jornadas sucesivas en cifras negativas.

En relación a los últimos siete días, el ATX anota un descenso 0,9% aunque, por el contrario, en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 22,12%. El ATX se sitúa un 9,62% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.820,55 puntos)