Noticias

Apertura del principal índice de la Bolsa de Viena este 16 de marzo

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el ATX, que comienza la sesión del lunes 16 de marzo con una variación del 0,05%, hasta los 5.260,66 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a fechas pasadas, el selectivo acumula cuatro jornadas sucesivas en cifras negativas.

En relación a los últimos siete días, el ATX anota un descenso 0,9% aunque, por el contrario, en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 22,12%. El ATX se sitúa un 9,62% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.820,55 puntos)

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Austria

Últimas Noticias

El sube y baja de bitcoin: cuál es su precio este 16 de marzo

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

El sube y baja de

Predicción del tiempo en Miami para este 16 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Infobae

Predicción del clima en Washington D. C. para antes de salir de casa este 16 de marzo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima en Washington

Pronóstico del clima en Cartagena de Indias este 16 de marzo: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Pronóstico del clima en Cartagena

Principal índice italiano registra ganancias de 0,24% al inicio de la sesión de este 16 de marzo

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Principal índice italiano registra ganancias