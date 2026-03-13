Dólar: cotización de apertura hoy 13 de marzo en Canadá

El dólar estadounidense se paga al arranque de sesiones a 1,37 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,52% si se compara con los 1,36 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso 0,82% aunque, por el contrario, en el último año aún conserva una bajada del 0,2%.

Analizando este dato con el de fechas previas, suma tres jornadas consecutivas en positivo. La cifra de la volatilidad es de 3,47%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (4,89%), de forma que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo habitual.