Noticias

En la apertura de mercados, AEX pierde 0,36% este 12 de marzo

Inicio de sesión AEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el AEX, que empieza la sesión de mercado del jueves 12 de marzo con leves bajadas del 0,36%, hasta los 999,31 puntos, tras la apertura. Respecto de días previos, el indicador corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones.

Con respecto a la última semana, el AEX registra un ascenso 0,38%, por ello en términos interanuales aún acumula una subida del 9,34%. El AEX se sitúa un 2,99% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 3,55% por encima de su cotización mínima del año en curso (965,03 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Holanda

Últimas Noticias

Índice ATX este 12 de marzo: pierde terreno al comienzo de operaciones

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Índice ATX este 12 de

Acciones de la eurozona van a la baja; así abrió el Euro Stoxx 50 este 12 de marzo

Inicio de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Acciones de la eurozona van

Apertura del FTSE MIB IDX este 12 de marzo

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del FTSE MIB IDX

Apertura del OMX Stockholm 30 este 12 de marzo

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del OMX Stockholm 30

Acciones de Bruselas pierden; así arrancó operaciones el BEL-20 INDEX este 12 de marzo

Apertura de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Acciones de Bruselas pierden; así