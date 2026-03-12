En la apertura de mercados, AEX pierde 0,36% este 12 de marzo

Sesión negativa para el AEX, que empieza la sesión de mercado del jueves 12 de marzo con leves bajadas del 0,36%, hasta los 999,31 puntos, tras la apertura. Respecto de días previos, el indicador corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones.
Con respecto a la última semana, el AEX registra un ascenso 0,38%, por ello en términos interanuales aún acumula una subida del 9,34%. El AEX se sitúa un 2,99% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 3,55% por encima de su cotización mínima del año en curso (965,03 puntos).