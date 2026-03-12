En la apertura de mercados, AEX pierde 0,36% este 12 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el AEX, que empieza la sesión de mercado del jueves 12 de marzo con leves bajadas del 0,36%, hasta los 999,31 puntos, tras la apertura. Respecto de días previos, el indicador corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones.

Con respecto a la última semana, el AEX registra un ascenso 0,38%, por ello en términos interanuales aún acumula una subida del 9,34%. El AEX se sitúa un 2,99% por debajo de su máximo del presente año (1.030,06 puntos) y un 3,55% por encima de su cotización mínima del año en curso (965,03 puntos).