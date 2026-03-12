Apertura del OMX Stockholm 30 este 12 de marzo

Arranque de operaciones sin cambios para el OMXS 30, que comienza la sesión bursátil del jueves 12 de marzo con una variación del 0,08%, hasta los 3.056,54 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a jornadas previas, el índice bursátil suma dos sesiones consecutivas cayendo.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el OMXS 30 acumula un descenso 0,67%; pese a ello en el último año aún conserva un ascenso del 11,99%. El OMXS 30 se sitúa un 5,16% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.222,75 puntos) y un 6,09% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.881,19 puntos).