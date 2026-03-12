Apertura del FTSE MIB IDX este 12 de marzo

Jornada sin cambios para el FTSE MIB IDX, que inaugura la jornada en los mercados del jueves 12 de marzo con una variación del 0,11%, hasta los 44.724,12 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de fechas previas, el índice bursátil suma dos sesiones sucesivas en negativo.
En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el FTSE MIB IDX acumula un incremento 0,26%, por ello en el último año acumula aún una subida del 16,75%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 5,7% por debajo de su máximo del presente año (47.426 puntos) y un 1,59% por encima de su valoración mínima del año en curso (44.025 puntos).