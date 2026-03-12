Noticias

Acciones de la eurozona van a la baja; así abrió el Euro Stoxx 50 este 12 de marzo

Inicio de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el EuroStoxx 50, que inaugura la sesión del jueves 12 de marzo con ligeras bajadas del 0,5%, hasta los 5.765,65 puntos, tras la apertura. Respecto de días anteriores, el selectivo suma dos fechas sucesivas en caída.

En la última semana, el EuroStoxx 50 marca un descenso 0,3%; por contra en términos interanuales acumula aún una subida del 5,12%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 6,6% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 1,42% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (5.685,20 puntos).

