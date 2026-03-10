Noticias

El mercado de la India Nifty 50 abrió operaciones con alza este 10 de marzo

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Apertura de subida para el Nifty 50, que comienza la jornada financiera del martes 10 de marzo con incrementos del 0,51%, hasta los 24.151,65 puntos, tras la apertura. Respecto de jornadas previas, el indicador con este valor corta la racha plana que llevaba en las dos jornadas anteriores.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nifty 50 anota una bajada 2,87%; sin embargo en el último año aún mantiene un incremento del 9,19%. El Nifty 50 se sitúa un 8,27% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 0,51% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (24.028,05 puntos).

