Dólar: cotización de cierre hoy 10 de marzo en Guatemala

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy 10 de marzo en Guatemala

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,66 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 2,67% comparado con los 7,46 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 2,2% aunque, por el contrario, en el último año aún acumula un descenso del 0,23%.

Comparando este dato con el de días anteriores, giró las tornas respecto del de la jornada anterior, donde se anotó una disminución del 2,2%, mostrando una falta de continuidad en los resultados. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un comportamiento notoriamente superior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, lo que indica que está pasando por una fase de inestabilidad.

