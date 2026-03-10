Cierre Nifty 50: mercado de la India cerró operaciones ganando terreno este 10 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el Nifty 50, que cerró la sesión bursátil del martes 10 de marzo con notables subidas del 0,97%, hasta los 24.261,60 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 24.303,80 puntos y un mínimo de 24.079,95 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,92%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nifty 50 acumula un descenso 2,43%; por el contrario desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 9,69%. El Nifty 50 se sitúa un 7,85% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.328,55 puntos) y un 0,97% por encima de su valoración mínima del año en curso (24.028,05 puntos).