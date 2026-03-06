OMX Stockholm 30 pierde terreno tres el cierre de operaciones este 6 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el OMXS 30, que acabó la jornada del viernes 6 de marzo con notables bajadas del 1,26%, hasta los 3.038,55 puntos. En su entorno bursátil llegó a la cifra máxima de 3.101,92 puntos y la cifra mínima de 3.011,16 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,93%.

En los últimos siete días, el OMXS 30 marca una disminución 5,72%; aunque en términos interanuales aún acumula una subida del 10,7%. El OMXS 30 se sitúa un 5,72% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 5,46% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.881,19 puntos).