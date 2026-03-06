Noticias

OMX Stockholm 30 pierde terreno tres el cierre de operaciones este 6 de marzo

Cierre de sesión OMXS 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el OMXS 30, que acabó la jornada del viernes 6 de marzo con notables bajadas del 1,26%, hasta los 3.038,55 puntos. En su entorno bursátil llegó a la cifra máxima de 3.101,92 puntos y la cifra mínima de 3.011,16 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,93%.

En los últimos siete días, el OMXS 30 marca una disminución 5,72%; aunque en términos interanuales aún acumula una subida del 10,7%. El OMXS 30 se sitúa un 5,72% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos) y un 5,46% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.881,19 puntos).

